La mamma di Kimi Antonelli | Ora che torna deve studiare Non ha voluto privilegi per la maturità

Dopo aver raggiunto il suo primo podio in Formula 1, Kimi Antonelli si prepara a tornare sui banchi di scuola, questa volta senza privilegi per l’esame di maturità. Un mix di emozioni e determinazione accompagna il giovane talento, che dimostra che anche i campioni devono affrontare le sfide più importanti della vita. La sua dedizione insegna che il successo richiede impegno costante, anche oltre i circuiti. Continua a leggere.

Andrea Kimi Antonelli dopo aver conquistato il primo podio della sua carriera in Formula 1 sarà impegnato sui banchi di scuola, perché deve fare l'esame di maturità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

IL PRIMO PODIO DI KIMI!!! Se la domenica delle rosse non ha emozionato, gli italiani posso gioire del primo podio di Andrea Kimi Antonelli, il pilota diciottenne della Mercedes. Ieri ha guidato con grande maturità, soffiando la terza posizione a Piastri con Vai su Facebook

Ebbene sì: Andrea Kimi #Antonelli avrà la settimana prossima l'esame di Maturità. Anche se oggi lo ha ampiamente passato in pista #F1 #Mercedes #CanadianGP Vai su X

