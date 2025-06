La magia del Giappone arriva a Frenze | torna la Festa Tanabata

La magia del Giappone prende vita a Firenze con il ritorno della festa Tanabata, un’affascinante celebrazione radicata in un’antica leggenda celeste. Un’occasione unica per immergersi in tradizioni millenarie, scrivere i propri desideri e condividerli sotto il cielo stellato... Non lasciarti sfuggire questa meravigliosa esperienza che unisce cultura, sogni e speranza.

Tanabata è una festa tradizionale ispirata a un’antichissima leggenda celeste. Secondo la tradizione, durante questo evento si scrivono i propri desideri su piccoli fogli colorati chiamati tanzaku, che vengono poi appesi ai rami di bambù, simbolo di forza, tenacia e connessione con il cielo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La magia del Giappone arriva a Frenze: torna la Festa Tanabata

In questa notizia si parla di: tanabata - festa - magia - giappone

Preparati a vivere la magia del Giappone da una prospettiva unica! Ti appassiona la cultura nipponica e desideri contribuire attivamente a un festival? Il Japan Matsuri ti aspetta! Siamo alla ricerca di volontari per aiutarci con la preparazione e lo svol Vai su Facebook

La magia del Giappone arriva a Frenze: torna la Festa Tanabata; La magia del Giappone a Villa Vogel; Momijigari: la magia dell’autunno in Giappone.

Ai Giardini Luzzati arriva “Tanabata”, la festa giapponese delle stelle con esibizioni e piatti tipici - In collaborazione con Tamashi Ramen, i Giardini Luzzati propongono “Tanabata”, la festa giapponese delle stelle. Riporta genovatoday.it

Festa Tanabata: la festa dei desideri giapponese - Tanabata è la festa dei desideri giapponese che proviene da una antichissima leggenda che tramanda una storia d’amore tra la Principessa Orihime, la Stella Vega, e il pastore Kengyu ... Si legge su nove.firenze.it