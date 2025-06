La magia degli anni ' 40 e ' 50 tra musica ballo e vintage | arriva il festival ' Swing River'

appuntamenti imperdibili che trasporteranno il pubblico in un viaggio indietro nel tempo, tra swing, eleganza e spirito di condivisione. Preparatevi a vivere un'esperienza unica, dove musica e vintage si fondono in un’atmosfera vibrante e coinvolgente, rendendo la Notte Rosa ancora più indimenticabile. Sono questi gli eventi che renderanno il festival Swing River un punto di riferimento per gli amanti del passato e della cultura swing.

Nei giorni della 'Notte Rosa', il cartellone della rassegna 'Un fiume di musica' si arricchisce di due serate interamente dedicate alle sonoritĂ swing non solo come danza, ma come cultura inclusiva e sociale, con concerti, stage, dj set, vintage market e un’area ristoro. Sono questi gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La magia degli anni '40 e '50 tra musica, ballo e vintage: arriva il festival 'Swing River'

