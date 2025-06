La Maccarani è stata squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo

Emanuela Maccarani, figura iconica della ginnastica ritmica italiana con una carriera ricca di successi olimpici e mondiali, si trova ora al centro di una controversia che scuote il mondo dello sport. La sua squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo durante le indagini sui presunti maltrattamenti mette in discussione anni di dedizione e passione. Resta da capire quali saranno le conseguenze di questa vicenda sulla sua brillante carriera e sulla credibilitĂ dello sport italiano.

Emanuela Maccarani, storica direttrice tecnica e allenatrice della nazionale italiana di ginnastica ritmica — alle spalle una carriera straordinaria dal 1996 e medaglie olimpiche e mondiali — è stata squalificata per tre mesi (90 giorni) per “comportamento antisportivo” nei confronti della giustizia sportiva della Federginnastica. La vicenda nasce durante le indagini sul caso degli abusi psicologici e presunti maltrattamenti nei confronti di atlete dell’Accademia di Desio, dove Maccarani era coinvolta. Lo riporta l’Ansa. Maccarani, squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo (Ansa). SkyTg24 scrive così: “In una nota della federazione è spiegato che lo stop è frutto di un patteggiamento con la procura federale per un procedimento aperto dopo che l’ex dt della ginnastica ritmica, al centro del caso dei presunti abusi sulle atlete, aveva fatto pervenire all’allora procuratore federale, tramite il vicepresidente e commissario straordinario dell’Accademia di Desio, Valter Peroni, una lista di 12 atlete da ascoltare “con segni distintivi” per alcune di loro” Peroni ha patteggiato una squalifica di 50 giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Maccarani è stata squalificata per tre mesi per “comportamento antisportivo”

In questa notizia si parla di: maccarani - stata - squalificata - mesi

Comportamento antisportivo: Maccarani squalificata per 3 mesi; Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani è stata squalificata per tre mesi; Ginnastica ritmica, caso Maccarani: 3 mesi di stop per comportamento antisportivo.

Emanuela Maccarani patteggia 3 mesi di squalifica: sanzionata per comportamento antisportivo - Emanuela Maccarani, ex direttore tecnico della federginnastica, ha patteggiato una squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo ... Riporta fanpage.it

Ritmica: comportamento antisportivo, Maccarani 3 mesi stop - Emanuela Maccarani, ex dt della ginnastica ritmica, è stata squalificata per tre mesi per comportamento antisportivo dalla giustizia sportiva della Federginnastica. Come scrive msn.com