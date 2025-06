‘La lunga e vigile attesa’ della sanità lombarda | le mie riflessioni sulla puntata di Report

Lunga e vigile attesa, quella della sanità lombarda, riflette un sistema che ancora fatica a superare le sue criticità post-pandemia. Mentre guardo le puntate di Report di Giulio Valesini, emerge con chiarezza la necessità di una ripresa reale: sprechi, liste d’attesa e carenze di risorse sembrano ancora irrisolte. È arrivato il momento di agire concretamente, perché il tempo delle promesse è finito e le conseguenze si fanno sempre più evidenti.

Sto guardando con attenzione le puntate di Report di Giulio Valesini che riguardano la sanità. Gli sprechi, i pronto soccorso, le liste di attesa, la medicina di base e le case di comunità. Argomenti vecchi e nuovi che il post pandemia avrebbe dovuto in qualche modo aiutare a cambiare sulle tante esperienze negative che il Covid ha evidenziato. Invece sono passati ormai cinque anni ed il sistema non ha più dighe. Le acque invadono ogni dove ed hanno incrementato le criticità che le due puntate di Report, e l’ultima che vedremo domenica prossima, hanno una volta di più fatto venire a galla. Vedremo se il sistema vorrà modificarsi veramente per salvare dall’affogamento o porterà il paziente a morte sicura per mancanza di aria come a tanti è successo con il Covid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it