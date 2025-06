la liscio street parade tutti in pista a rimini

La Liscio Street Parade di Rimini prende vita sotto il cielo stellato, portando in piazzale Kennedy un’esplosione di musica, danza e tradizione. Tra valzer, mazurka e modernità, questa seconda edizione si veste di rosa, rendendo il Capodanno dell’estate riminese ancora più speciale. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera magica del folklore romagnolo e vivere un festival indimenticabile, dove storia e innovazione si incontrano in un abbraccio vibrante.

A Rimini il liscio si balla sotto le stelle, su una pista d'eccezione vista mare, tra tradizione, valzer e mazurka. Quest'anno la seconda edizione della Liscio street parade si tinge di rosa, entrando a far parte del cartellone del Capodanno dell'estate riminese. Appuntamento dal 22 al 24 giugno in piazzale Kennedy, per l'occasione epicentro del folklore e della tradizione romagnola che si mescola alla modernità, in una balera che si reinventa e diventa pop. Protagonista assoluto sarà la danza in tutte le sue evoluzioni, ma non solo. "Il liscio entra in un posto magico per Rimini, piazzale Kennedy e il Belvedere – spiega l'assessore alla cultura Michele Lari –.