La leucemia mieloide ed il caso Polonara | come riconoscerla come si cura cosa aspettarsi oggi dalla medicina

Il giocatore ha dichiarato pubblicamente di essere affetto da leucemia mieloide, comunicando di doversi allontanare dal campo per iniziare immediatamente le cure. Il gesto di coraggio ha acceso l’attenzione mediatica su una patologia ancora poco compresa, ma oggi sempre piĂą curabile. Il professor Paolo Corradini, ematologo di riferimento a livello nazionale, ha spiegato in un’intervista ai colleghi de La Repubblica, che i casi di leucemia mieloide sono in aumento, ma le possibilitĂ di cura e guarigione stanno crescendo grazie alla ricerca. 🔗 Leggi su Mondouomo.it