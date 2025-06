La lettura ad alta voce | una risorsa imprescindibile per docenti e alunni

La lettura ad alta voce si conferma una risorsa fondamentale per docenti e alunni, capace di aprire nuove prospettive di apprendimento e coinvolgimento. Con l'uscita di "Lezioni di lettura espressiva" di Francesco Schipani, pubblicato da Dino Audino Editore, si arricchisce il panorama educativo con strumenti pratici e approfondimenti preziosi. Scopri come questa tecnica può trasformare le dinamiche scolastiche e potenziare le competenze di ogni studente.

È stato pubblicato da Dino Audino Editore Lezioni di lettura espressiva, il nuovo libro di Francesco Schipani, autore alla sua sesta opera e già noto per il suo manuale Gestire la classe e i contributi dedicati al mondo della scuola apparsi su Orizzonte Scuola.

Ritorna la nostra Festa di Babele, le letture ad alta voce in lingua straniera ? Sabato 14 giugno alle 17 vi aspettiamo nel giardino della nostra biblioteca con letture in arabo, cinese, albanese, tedesco e chissà quale altra lingua.

La lettura a voce alta ci fa imparare più in fretta - spiega il professore Batini, impegnato sul territorio nazionale in diverse scuole sulla lettura ad alta voce.

Lettura ad alta voce condivisa - Durante il Festival su scuola e educazione JesiEduca è stato presentato il libro La lettura ad alta voce condivisa.