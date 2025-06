La Juventus piazza il colpo al Mondiale | Milan beffato

La Juventus sorprende tutti piazzando un colpo al Mondiale, lasciando il Milan a bocca asciutta. Un assalto strategico che ribalta gli equilibri di mercato e favorisce i bianconeri in vista della prossima stagione. Mentre il Napoli, attuale leader, si fa notare, le mosse delle big svelano un panorama incerto e ricco di sorprese. Una sfida tra giganti che promette emozioni fino all'ultimo minuto.

Assalto della Vecchia Signora a un obiettivo di mercato del Diavolo: sorpasso al Mondiale, l'intreccio che favorisce i bianconeri Come avviene sempre all'inizio di ogni sessione di calciomercato, è fondamentale capire quali saranno gli equilibri che andranno a determinarsi, con i movimenti delle varie squadre, per avere un quadro di ciò che ci attenderà poi in campo. Al momento, a condurre le danze c'è il Napoli campione d'Italia, ma alle sue spalle le rivali non vogliono certo stare a guardare. E tra le tante, coltivano ambizioni di riscatto Juventus e Milan, che vogliono tornare ai vertici.

