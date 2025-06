La Juve non molla Osimhen ma valuta anche Emegha | Napoli chiede oltre 75 milioni

La Juventus non ha intenzione di rinunciare a Osimhen, ma nel frattempo valuta anche Emegha come alternativa valida. Il Napoli, dal canto suo, chiede oltre 75 milioni di euro, rendendo la trattativa sempre più interessante e serrata. La corsa ai grandi colpi di mercato è aperta: quale sarà la scelta definitiva dei bianconeri? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

La Juventus continua a tenere viva la pista che porta a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - La Juve non molla Osimhen, ma valuta anche Emegha: Napoli chiede oltre 75 milioni

In questa notizia si parla di: juve - molla - osimhen - valuta

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli - La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

Antonio Conte si commuove raccontando l’incontro con Andrea Agnelli: “Così sono diventato allenatore della Juve” “Per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus”, ha ribadito Antonio Conte nell’intervista esclusiva rilasciata a Federico Buffa e Fed Vai su Facebook

La Juve non molla Osimhen e punta ancora Ederson: i bianconeri pensano in grande; Clamoroso Gazzetta: Juve e Napoli stavano chiudendo lo scambio Vlahovic-Osimhen; Gatti Napoli: spunta la valutazione della Juve ma... NovitĂ .

La Juve non molla Osimhen, ma valuta anche Emegha: Napoli chiede oltre 75 milioni - La Juve non molla Osimhen, ma valuta anche Emegha: Napoli chiede oltre 75 milioni La Juventus continua a tenere viva la pista che porta a Victor Osimhen ... Lo riporta forzazzurri.net

Calciomercato, le news di oggi: Napoli su Nunez e Sancho, la Juve non molla Osimhen - com) Nonostante agli ostacoli relativi a ingaggio elevato e richieste economiche del Napoli molto alte, la Juventus non molla la strada che porta a Osimhen. Da corriere.it