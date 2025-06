La Juve fa sul serio per Gyokeres | ecco la formula per convincere lo Sporting ma il suo futuro è legato a Vlahovic

La Juventus punta deciso su Viktor Gyökeres, offrendo una formula convincente per fare breccia nello Sporting e convincere l’attaccante svedese a indossare la maglia bianconera. La strategia dei bianconeri si intreccia con il futuro di Vlahovic, legato al 4-3-2-3: un mix di ambizioni e prospettive che potrebbe ridefinire il volto dell’attacco juventino. E ora, tutto sembra pronto a svelarsi, lasciando presagire un’estate calda sul fronte mercato.

La Juve in prima fila per Gyokeres: l’offerta per convincere lo Sporting e l’attaccante svedese ad accettare il bianconero La Juve è la squadra più determinata nella corsa a Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting, che inizialmente sognava la Premier League e l’Arsenal, ma ora si sta convincendo del progetto bianconero. Il club portoghese, pur avendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com