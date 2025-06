La guerra tra Israele e Iran apre una nuova frattura nell' America trumpiana | quella tra interventisti e isolazionisti

La crisi tra Israele e Iran accende nuovamente i fari sulla divisione interna negli Stati Uniti, tra interventisti e isolazionisti. Donald Trump, al G7, si lamenta del trattamento di Putin e si concentra sulla pace in Medio Oriente, lasciando spazio a dubbi e tensioni. La sua partenza anticipata e le sue dichiarazioni alimentano il dibattito sul ruolo degli Stati Uniti nel conflitto globale, sottolineando come le alleanze e le strategie siano tutto tranne che chiare.

Donald Trump è arrivato al G7 lamentandosi del fatto che Vladimir Putin è trattato troppo male dai partner occidentali che non vogliono la pace ( poco dopo il presidente russo ha colpito di nuovo Kyiv: 14 morti ), se n'è andato in anticipo perchĂ© vuole fermare la guerra tra Israele e l'Iran non si sa bene come ma sicuramente non per le ragioni che ha citato Emmanuel Macron (il presidente francese "non ha idea del perchĂ© io sia ora in viaggio, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco, è molto piĂą grande di questo: che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai"), e intanto ha scatenato un altro conflitto, senza bombe ma con effetti deleteri sulla giĂ poco credibile Amministrazione americana: contro Tucker Carlson, "kooky Carlson", lo strambo.

