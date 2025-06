La guerra tra Iran e Israele complica i piani della Cina | partner di Teheran per Pechino sarà dura stringere accordi con Tel Aviv

la Cina, impegnata a bilanciare le sue alleanze e proteggere i propri interessi strategici. Con il conflitto che si intensifica, Pechino si trova a navigare tra alleanze complesse, cercando di mantenere un ruolo di mediatore e investitore, senza compromettere la propria posizione crescente a livello globale. La stabilitĂ in Medio Oriente diventa quindi un elemento cruciale non solo per la regione, ma per l'intera geopolitica mondiale.

"Siamo molto preoccupati". All'indomani all'escalation missilistica tra Iran e Israele, la Cina non nasconde la propria apprensione nel vedere divampare ancora una volta la crisi in Medio Oriente, regione dove ai tradizionali interessi energetici il gigante asiatico sta aggiungendo fruttuose cooperazioni nei settori finanziario e tecnologico. Ma anche una regione considerata sempre più un laboratorio per testare la maturità diplomatica di Pechino, storicamente restio a farsi coinvolgere nelle tensioni tra gli altri Paesi. Il rappresentante permanente della Repubblica popolare presso le Nazioni Unite, Fu Cong, venerdì ha dichiarato che la Cina "condanna la violazione da parte di Israele della sovranità, della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Iran" e esorta Israele "a cessare immediatamente ogni avventurismo militare".

