La guerra segreta | la controffensiva dell’Iran contro il Mossad

Nel cuore di questa tensione globale, si svolge una battaglia clandestina che minaccia di cambiare le sorti della regione. Dietro le quinte del conflitto ufficiale, Iran e Mossad si sfidano in un gioco di inganni e strategie sotterranee, dove ogni mossa può avere ripercussioni su scala mondiale. Scopriamo insieme come questa guerra segreta stia plasmando il futuro del Medio Oriente e oltre.

Roma, 18 giu – Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso lo scontro diretto tra Israele e Iran, c’è un’altra guerra che si combatte lontano dai riflettori: una guerra silenziosa, fatta di spie, sabotaggi, arresti, droni e controspionaggio. È la guerra invisibile, ma non meno decisiva, che si gioca sul suolo iraniano, dove la Repubblica Islamica tenta di smantellare l’ossatura clandestina dell’apparato israeliano che per anni ha operato indisturbato nel Paese. Spie e sabotaggi: la rete israeliana in Iran. Dall’inizio dell’escalation, i servizi di sicurezza iraniani hanno lanciato una massiccia operazione interna contro presunti agenti del Mossad, scoperti in varie province del Paese. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it