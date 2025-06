La guerra Israele-Iran fa salire i prezzi di benzina e gasolio quanto costa ora un pieno

La tensione tra Israele e Iran sta scuotendo i mercati energetici, facendo crescere vertiginosamente i prezzi di benzina e gasolio. Con la benzina che ora supera i 1,7 euro al litro e il gasolio oltre 1,6 euro, i consumatori si trovano a pagare di più per ogni pieno. Una situazione che potrebbe peggiorare ulteriormente, influenzando il costo della vita quotidiana e le economie domestiche. Ma quanto costa esattamente fare il pieno in questo momento?

Il conflitto tra Israele e Iran ha già fatto schizzare i prezzi dei carburanti. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, la benzina torna a superare la soglia di 1,7 euro al litro, mentre il gasolio supera 1,6 euro al litro. Dopo gli attacchi a Teheran, il prezzo del Brent è salito di circa il 10%, stabilizzandosi poi intorno ai 75 dollari, un livello che non si vedeva da inizio aprile. Anche i prezzi dei prodotti raffinati nel Mediterraneo hanno seguito lo stesso trend, raggiungendo i massimi da inizio aprile, con la benzina in aumento di circa due centesimi al litro e il gasolio di tre. Quanto costa fare benzina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La guerra Israele-Iran fa salire i prezzi di benzina e gasolio, quanto costa ora un pieno

In questa notizia si parla di: prezzi - benzina - israele - iran

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel - Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento.

Dopo l'inizio del conflitto tra Israele e Iran i prezzi di gasolio e benzina hanno subito un aumento. Il motivo sarebbe il timore di una escalation, ma il Codacons chiede un intervento del governo Vai su Facebook

Benzina più cara: la guerra tra Israele e Iran fa volare i prezzi del carburante https://economymagazine.it/benzina-piu-cara-la-guerra-tra-israele-e-iran-fa-volare-i-prezzi-del-carburante/… #benzina #carburante #economymag Vai su X

La guerra tra Israele e Iran fa impennare i prezzi della benzina (che vola sopra 1,7 euro al litro); Israele-Iran, con la guerra la benzina torna sopra quota 1,7 euro a litro; Israele-Iran, schizza il prezzo dei carburanti: la benzina vola a oltre 1,7 euro al litro. Ecco perché è già aumentato.

Che effetto avrà la guerra tra Israele e Iran sul prezzo di benzina e bollette in Italia - it, ha spiegato quali possono essere le conseguenze del conflitto tra Israele e Iran: non solo per ... Come scrive fanpage.it

Benzina oltre 1,7 euro al litro: effetto della crisi Israele-Iran - I prezzi di benzina e gasolio sono “in rapida salita” a causa degli aumenti delle quotazioni internazionali “per effetto della guerra tra Israele e Iran”. msn.com scrive