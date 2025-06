La giudice morta in casa Riesumato il corpo Disposta nuova autopsia

Il mistero sulla morte della giudice Francesca Ercolini si infittisce: dopo essere stata trovata senza vita nella sua casa di Pesaro, il suo corpo è stato riesumato nel cimitero di Riccia, in Molise, e trasferito a Roma per una nuova autopsia. Una decisione cruciale che potrebbe rivelare nuovi dettagli su questa tragica vicenda. La procura dell’Aquila, infatti, ha disposto ulteriori indagini per fare luce su quanto realmente accaduto.

E' stato riesumato ieri mattina, nel cimitero di Riccia (Campobasso), il corpo della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. La salma è stata trasferita a Roma, dove il prossimo sabato, 21 giugno, sarà eseguita una nuova autopsia al Policlinico Umberto I. A disporla è stato il gip dell'Aquila nell'ambito della nuova inchiesta penale condotta dalla procura della città abruzzese (competente per i casi che riguardano i magistrati delle Marche) ruota attorno alla morte della magistrata, 51 anni, originaria del Molise e in servizio alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Ancona.

Francesca Ercolini, la giudice trovata morta: indagati il marito e il medico legale, si riapre l'inchiesta

