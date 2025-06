la giovane cantante laura pizio brilla nella trasferta tedesca di sindelfingen

La talento emergente di Teglio, Laura Pizio, sta conquistando il cuore del pubblico internazionale. Dopo aver brillato in tv a "Io canto generation" e sui palcoscenici italiani, la giovane cantante si è fatta notare anche in Germania, a Sindelfingen. La sua performance all’Internationalk Strassenfest le ha valso il primo premio, dimostrando che il futuro della musica italiana ha un volto giovane e promettente. E ora, la sua storia continua a scriversi, passo dopo passo.

Il grande pubblico l'ha potuta apprezzare in tv a " Io canto generation ", un programma Mediaset, poi tanti spettacoli canori e applausi. L'ultimo in ordine di tempo nella città tedesca di Sindelfingen gemellata con Sondrio. Parliamo della giovane Laura Pizio di Teglio. La quattordicenne valtellinese si è portata a casa il primo premio all' Internationalk Strassenfest, concorso canoro di musica italiana. La giovane si è esibita anche in classe durante l'ultimo giorno di scuola.