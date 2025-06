La Freccia Rossa scopre l' Umbria poi torna nuovamente in Toscana e attraversa San Marino

La Freccia Rossa della 1000 Miglia si prepara a un emozionante viaggio tra paesaggi incantati e tesori storici. Dopo aver attraversato l’Umbria e il cuore di Orvieto, la carovana di auto d’epoca tornerà in Toscana, per poi attraversare San Marino, regalando agli spettatori momenti di pura magia e nostalgia. Un percorso che unisce passione, tradizione e bellezza, lasciando il segno nel cuore di ogni appassionato. La magia continua...

La terza tappa della 1000 Miglia, in programma giovedì 19, propone un percorso suggestivo e denso di significato storico e paesaggistico, che porterà gli equipaggi dal cuore dell'Umbria fino ai confini della Romagna, attraversando la Toscana più autentica e regalando agli appassionati alcuni tra i momenti più attesi dell'intera rievocazione. Dopo la partenza della mattina, la carovana d'epoca farà tappa in Orvieto, gioiello arroccato su una rupe di tufo, dove le vetture storiche sfileranno tra le vie del centro dominato dalla maestosa cattedrale gotica. Il convoglio proseguirà poi verso nord attraversando la verde campagna umbra fino a raggiungere Città della Pieve, altro borgo ricco di storia e cultura, famoso per aver dato i natali al pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino.

