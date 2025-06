La fisica piace anche in estate Schettini apre Ribalta Marea

L'estate si apre con un sorso di scienza e divertimento, grazie all'entusiasmante spettacolo di Vincenzo Schettini che inaugura Ribalta Marea 2025. Con il suo stile unico tra musica, didattica e intrattenimento, Schettini trasformerĂ la fisica in un'esperienza coinvolgente e sorprendente nel cuore di Cesenatico. Preparati a scoprire come le leggi dell'universo possano essere anche divertenti: la scienza non va in vacanza!

Vincenzo Schettini con lo spettacolo "La fisica che ci piace - La fisica dell’estate" giovedì sera alle 21 inaugurerĂ l’edizione 2025 di Ribalta Marea, la rassegna che si tiene nel teatro all’Aperto di largo Cappuccini nel centro di Cesenatico. Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, Schettini è un vero e proprio "one man show", il quale accompagnerĂ gli spettatori in una lezione decisamente originale, dove non mancheranno spunti di riflessione. Vincenzo Schettini è il prof che tutte le ragazze ed i ragazzi vorrebbero avere. Anche per questo motivo, oltre ad un pubblico adulto, ci sono molte prenotazioni di giovani e di famiglie intere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fisica piace anche in estate. Schettini apre Ribalta Marea

