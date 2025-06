La Filt Cgil | Chiusura tratta Lecco-Tirano quanto sta accadendo è indegno

La recente chiusura della tratta ferroviaria Lecco-Tirano ha sollevato un’ondata di disagi e preoccupazioni tra cittadini e lavoratori. La Filt Cgil aveva più volte avvertito dei possibili impatti negativi, e purtroppo, i fatti di questa estate confermano le nostre preoccupazioni. È inaccettabile che, ancora una volta, l’indifferenza prevalga sulle esigenze di chi si sposta quotidianamente, evidenziando la necessità di interventi concreti e tempestivi per tutelare il diritto alla mobilità di tutti.

A seguito della chiusura della tratta ferroviaria Lecco-Tirano per lavori di manutenzione, che proseguiranno per tutta l'estate, stiamo purtroppo assistendo a quanto la Filt Cgil aveva a suo tempo paventato in termini di disagi per il personale Trenord e i cittadini. L'ultimo episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La Filt Cgil: "Chiusura tratta Lecco-Tirano, quanto sta accadendo è indegno"

