La fascia costiera senza acqua i residenti | Non si può andare avanti così

Una crisi idrica che mette alla prova la pazienza e la quotidianità di migliaia di residenti sulla fascia costiera. Licola, Varcaturo e Lago Patria vivono da settimane senza acqua, affrontando disagi insostenibili e un'incertezza crescente sul ripristino del servizio. La mancanza di risposte e soluzioni tempestive rischia di compromettere il futuro di questa comunità. È giunto il momento di agire con decisione, perché non si può andare avanti così.

Un amaro risveglio per i residenti di via Ripuaria a Varcaturo: niente acqua. Il problema coinvolge da sempre tutta la fascia costiera. Licola, Varcaturo, Lago Patria. Alcune zono sono da settimane senza acqua e neppure riempire le cisterne basta. La vita diventa difficile e non si sa quando e se la fornitura idrica tornerà.