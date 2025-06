La double french manicure è la nail art da provare in estate

La double french manicure 232 è la tendenza imperdibile dell’estate, perfetta per chi desidera un look sofisticato ma innovativo. Questa variante moderna della classica french si distingue per le sue due sottili linee sulla punta dell’unghia, offrendo infinite possibilità creative. Che tu scelga il verde smeraldo per un tocco di freschezza o le ondine multicolor per un effetto vivace, questa nail art saprà conquistare ogni stile e umore. Delicata ed elegante, la nail art sui toni del bordeaux non ha nulla da...

La double french manicure è la variante moderna della classica french, caratterizzata dalla presenza di due linee sottili sulla punta dell’unghia. Ecco le proposte da copiare. Tra le idee scovate su Instagram, c’è una manicure di color verde smeraldo ideale per chi vuole cambiare ma senza stravolgimenti drastici, mentre una proposta vivace è quella con ondine multicolor. Delicata ed elegante, la nail art sui toni del bordeaux non ha nulla da invidiare alla classica french così come la proposta sui toni del marrone. Nel video di Amica.it, si scoprono tutte le sette idee da replicare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La double french manicure è la nail art da provare in estate

