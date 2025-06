La dottoressa Marianna Elia nuova direttrice del servizio igiene alimenti dell' Ulss 2

Siamo lieti di annunciare la nomina della dottoressa Marianna Elia a nuova direttrice del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS 2. Con una laurea in Scienze Biologiche e una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, la sua esperienza e dedizione rappresentano un valore aggiunto per la tutela della salute pubblica. La sua leadership sarà determinante nel potenziare i controlli e promuovere una corretta alimentazione, garantendo sicurezza e benessere per tutti.

La dott.ssa Marianna Elia è stata nominata nuova Direttrice del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN). Una laurea in Scienze Biologiche conseguita nel 2003 all'Università degli Studi di Lecce e una specializzazione, nel 2008, in Scienza dell'Alimentazione a Padova, indirizzo.

Ulss2, la dottoressa Marianna Elia nuova Direttrice del Servizio Igiene degli alimenti

