La donazione dei Lupetti per il reparto di Pediatria

La donazione dei Lupetti per il reparto di pediatria rappresenta un gesto di grande cuore e solidarietà. I giovani scout del Gruppo Ascoli Piceno 2 si sono impegnati per portare sorrisi e conforto ai piccoli pazienti, dimostrando come l'altruismo possa fare la differenza. Questo atto non solo aiuta chi è in difficoltà, ma insegna anche ai giovani il valore della generosità. Un esempio che ispirerà le future generazioni a continuare a diffondere gentilezza e speranza.

Un piccolo grande gesto dai Lupetti del Gruppo Scout Ascoli Piceno 2! I Lupetti ascolani sono stati protagonisti di una iniziativa assolutamente meritoria che ha fatto del bene a tanti bambini che purtroppo sono costretti a stare in ospedale per problemi di salute; ma farà bene anche a loro, oggi giovani ragazzi, che un giorno saranno uomini e ricorderanno questa esperienza come un esempio di trasmettere ai futuri giovani, perpetuando in concreto il significato profondo dell’impegnarsi nella solidarietà. I giovani scout hanno fatto una donazione speciale al reparto di Pediatria dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove hanno consegnato nei giorni scorsi un saturimetro a colonna e giochi per i piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La donazione dei Lupetti per il reparto di Pediatria

