La dominazione spagnola, Manzoni e il reliquiario bizantino di Agliate.

Scopri come la dominazione spagnola ha profondamente plasmato la storia, la cultura e l'economia lombarda, contrastando il racconto di Manzoni con la realtà storica. Esploreremo anche le affascinanti connessioni tra Oriente e Occidente attraverso il reliquiario bizantino di Agliate, simbolo di un passato ricco di incontri e scambi culturali. Due eventi imperdibili a Biassono ti aspettano per immergerti nel passato e riscoprire le radici della nostra identità.

Come la dominazione spagnola ha influenzato la vita sociale, l’economia e la cultura lombarde e quali differenze ci sono tra la realtà e il racconto che ne fece Manzoni. E poi le connessioni tra Oriente e Occidente rappresentate da un prezioso reliquiario d’epoca bizantina custodito nella Basilica di Agliate. Due appuntamenti per immergersi nel passato. A Biassono, organizzato dal Museo civico Carlo Verri, dopodomani alle 21 nella sede distaccata del museo in Ca’ de Bossi, in via Umberto I, Maurizio Boerci parlerà di “Società ed economia nella Lombardia degli Spagnoli: città e contado tra narrazione manzoniana e realtà storica“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it