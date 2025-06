La disastrosa gestione finanziaria di Dazn il Mondiale per club potrebbe essere il colpo di grazia Telegraph

La gestione finanziaria di Dazn sta soffrendo un colpo durissimo, e il Mondiale per club potrebbe rappresentare il suo punto di rottura. Il Telegraph evidenzia con precisione come la piattaforma abbia investito oltre un miliardo di euro per i diritti di trasmissione, scegliendo poi di offrire l’evento gratuitamente. Un’operazione che solleva dubbi sul futuro economico di Dazn e sulla sostenibilità delle sue strategie. È ora di chiedersi: quali conseguenze si presenteranno nel panorama sportivo e mediatico?

L’analisi sempre molto lucida e tagliente del Telegraph sugli introiti da diritti tv per Dazn, che ha deciso di trasmettere globalmente i Mondiali per club a titolo gratuito nonostante le tante spese per poterselo accaparrare. Dazn ha speso 1 miliardo per il Mondiale per club, poi l’ha dato via gratis (Telegraph). Quando l’estate scorsa la Ligue 1 ha firmato un accordo da 400 milioni di euro l’anno con l’emittente – racconta il quotidiano – la promessa era quella di una rivoluzione nella fruizione del calcio. In realtà , è stato il primo passo verso un disastro industriale. A dirlo non sono gli analisti, ma i presidenti dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La disastrosa gestione finanziaria di Dazn, il Mondiale per club potrebbe essere il colpo di grazia (Telegraph)

