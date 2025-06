La difficile strategia di Meloni al G7 tra gli europei e il fattore Trump

Giorgia Meloni si trova al G7 a dover navigare tra alleanze europee e pressioni americane, con un'attenzione particolare alla delicata questione mediorientale. La sua strategia, frammentata ma mirata, mira a rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale senza compromettere i propri interessi. In un clima di tensioni e alleanze in evoluzione, la sua mano si gioca tra diplomazia e pragmatismo, con l’obiettivo di presentare un piano che possa influenzare gli sviluppi futuri. Continua a leggere.

Giorgia Meloni è arrivata al G7 tenendo bene a mente una strategia non troppo semplice: da un lato fare squadra con gli europei - per evitare di sdoganare il piano di Trump, che vorrebbe Putin come mediatore tra Israele e Iran - e dall'altro mantenersi sempre nelle grazie del presidente statunitense per presentargli il suo piano su Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strategia - meloni - europei - trump

La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr - La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR.

L'annuncio di oggi di Trump è il fallimento della strategia di condiscendenza di Giorgia Meloni. La premier ancora ieri si è vantata di essere 'ponte' tra Stati Uniti e Unione europea, di aver parlato al telefono con Trump. Il quale, messa giù la cornetta, ha rilancia Vai su X

Dopo le dichiarazioni di Trump sui dazi al 50% all’Europa, Salvini, quello che aveva detto che i dazi ci avrebbero fatto bene, quasi fossero uno strumento educativo per gli europei, dichiara : “Spero che qualcuno a Bruxelles abbia una linea diretta con gli Usa”. Vai su Facebook

La strategia Meloni, trattare con Trump ma sotto l'ombrello europeo; Dazi, la strategia del governo Meloni e le reazioni degli esperti e della politica; I dazi all’Ue sono il fallimento della strategia diplomatica di Meloni.

Meloni e Trump: Un Incontro Strategico al G7 - L'incontro bilaterale tra la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e l'allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto a ... Segnala dailyexpress.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada - Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati e hanno parlato brevemente faccia a faccia, immortalati su una panchina del G7 che si svolge in Canada ... fanpage.it scrive