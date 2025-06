La denuncia di una mamma | Hanno multato mio figlio perchè troppo grande per salire sull' altalena del parco

Una vicenda che lascia increduli e solleva molte domande sulla sensibilità delle regole e la tutela dei giovani. La denuncia di una mamma di Rimini ci porta a riflettere su quanto possa essere complicato garantire sicurezza senza limitare la libertà dei più giovani. Ma cosa succede quando le norme diventano eccessivamente restrittive? La storia del ragazzo multato ci invita a ripensare al giusto equilibrio tra tutela e libertà.

Non credeva ai suoi occhi quando, la scorsa settimana, una mamma si è vista recapitare dal postino una multa elevata dagli agenti della Municipale di Rimini perchè il figlio 14enne aveva "utilizzato gli impianti o le attrezzature, nello specifico un'altalena, destinata al gioco dei bambini con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La denuncia di una mamma: "Hanno multato mio figlio perchè troppo grande per salire sull'altalena del parco"

