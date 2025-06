La denuncia del sindaco De Martinis | Sporcata a pochi giorni dall' inaugurazione la pavimentazione della nuova area eventi

sia stata vandalizzata, rovinando un’opera che avrebbe dovuto valorizzare il territorio e offrire un nuovo spazio di aggregazione. Un gesto che solleva ancora una volta il problema della mancanza di rispetto per i beni comuni e la necessità di un impegno condiviso per tutelare la bellezza e la funzionalità della nostra città.

Nuova denuncia su Facebook da parte del primo cittadino di Montesilvano Ottavio De Martinis per incivilità e atti che danneggiano luoghi pubblici. Dopo la segnalazione dei rifiuti abbandonati attorno ai cestini sul lungomare, il sindaco ha mostrato come la pavimentazione della nuova area eventi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia del sindaco De Martinis: "Sporcata a pochi giorni dall'inaugurazione la pavimentazione della nuova area eventi"

