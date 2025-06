La danza internazionale in scena nell’estate aretina con InDanza&InArte

L'estate aretina si trasforma in un palcoscenico globale con InDanza&InArte, il festival che porta la danza internazionale sotto i riflettori. A luglio, il festival promette di sorprendere con spettacoli straordinari e attività di formazione, celebrando l’arte coreutica in tutte le sue forme. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e movimento, lasciandosi coinvolgere dall’energia vibrante delle performance. Non perdere l’appuntamento: la danza ti aspetta!

La grande danza internazionale in scena nel palinsesto dell'estate aretina con il festival InDanza&InArte. Il mese di luglio sarĂ scandito da una serie di appuntamenti dedicati alla formazione e alla valorizzazione dell'arte coreutica che, promossi dall'associazione culturale Progetti Per La.

