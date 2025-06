La crociata tradita contro i bonus | il governo delle destre ha creato e rifinanziato nuove e vecchie agevolazioni

svelata come pura illusione, rivelando una realtà ben diversa: un’Italia che continua a fare affidamento sugli incentivi per rilanciare l’economia e sostenere le famiglie. La promessa di una svolta definitiva si dissolve di fronte a una strategia consolidata, dimostrando come le parole si traducano spesso in politiche che sembrano più un’eterna ripetizione che un vero cambiamento. La vera domanda è: possiamo ancora fidarci di queste promesse?

Nel settembre 2024, Giorgia Meloni ribadiva ancora una volta la fine di un'epoca: "È finita la stagione dei bonus ". Una dichiarazione netta, pronunciata con l'intento di marcare una cesura rispetto alle politiche dei governi precedenti, accusati di distribuire sussidi a pioggia, senza visione sistemica. Eppure, oggi, lo stesso governo annuncia di voler "rendere strutturale il bonus elettrodomestici". La retorica della discontinuità si è scontrata con l'ossatura stessa della legislatura. Perché la stagione dei bonus non è mai finita: ha solo cambiato linguaggio, target e finalità politiche. Bonus vecchi, nuovi, trasformati.

