La crisi dell’iper Porte di Milano Restano in bilico 40 dipendenti | Spiragli ma bisogna lavorare

La crisi delle Porte di Milano tiene in sospeso il destino di 40 dipendenti e mette a rischio oltre 200 posti di lavoro nell’indotto. I lavoratori, ancora in presidio, chiedono con urgenza chiarezza e decisioni definitive per salvaguardare il loro futuro. La proprietà apre uno spiraglio con un possibile prolungamento delle attività, ma la situazione resta critica. È ora di trovare soluzioni concrete prima che sia troppo tardi.

Ancora lavoratori in presidio del centro commerciale Le Porte di Milano. I lavoratori chiedono chiarezza. Rischiano il posto 40, con un indotto di posti di lavoro stimato in 200 unità che potrebbero sparire. Ora la proprietà del centro commerciale ha aperto ad un possibile prolungamento delle attività per i gestori. "Tantissimi lavoratori, soprattutto quelli del settore alimentare, chiedono risposte definitive e urgenti – è la nota del PD di Cesano Boscone – assieme alla giunta e alla presidente del Consiglio Comunale Mara Rubichi, al sindaco Marco Pozza e al consigliere regionale Simone Negri sono stati al loro fianco e hanno raccolto le loro istanze, durante il presidio di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi dell’iper Porte di Milano . Restano in bilico 40 dipendenti: "Spiragli, ma bisogna lavorare"

