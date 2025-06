La cresta maledetta del Karakorum | tre italiani sfideranno la montagna inviolata da 67 anni

Ora, tre coraggiosi italiani si preparano a sfidare di nuovo questa parete inviolata, emulando gli eroi di un tempo e scrivendo una nuova pagina di avventura. Con passione e determinazione, questi esploratori moderni si apprestano a conquistare la cresta maledetta del Karakorum, un'impresa che rimane nel cuore di chi sogna di superare i limiti umani. La montagna aspetta, pronta a raccontare un’altra storia di coraggio e scoperta.

BORMIO – Lassù, sull’immensa cresta Nord-Est del Gasherbrum IV che taglia il cielo del Karakorum fino a sfiorare gli ottomila metri, nessuno ha mai più ripercorso le orme di Walter Bonatti e Carlo Mauri, che il 6 agosto del 1958 piantarono sulla vetta di 7.925 metri le bandiere dell’Italia e del Pakistan. A coordinarli dal campo base c’era Riccardo Cassin, Fosco Maraini documentava la vita sul ghiacciaio attraverso il suo obiettivo. In 67 anni nessuno è ancora riuscito a ripetere quella via. Ci proveranno questa estate tre alpinisti lombardi con una spedizione patrocinata dal Cai. Federico Secchi, guida alpina di Bormio, il camuno Leonardo Gheza e la guida bergamasca Gabriele Carrara, partiranno sabato per il Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it