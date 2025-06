La corsa per palazzo Murena Ballottaggio Marianelli-Porena Oggi alle urne | poi l’ermellino

La sfida tra Marianelli e Porena si infiamma nel cuore dell’Università di Perugia, dove oggi si decide chi guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni. La corsa al rettorato si avvicina al suo ultimo atto: il ballottaggio tra i due professori più votati. Chi emergerà come nuovo leader di questa storica istituzione? La risposta arriverà oggi alle urne, segnando un nuovo capitolo per la comunità accademica.

La corsa per la guida di palazzo Murena accorcia le distanze. La comunità accademica dell’ Università di Perugia oggi è convocata a votare per l’elezione del rettore che guiderà l’antica Istituzione per il sessennio primo novembre 2025 – 31 ottobre 2031. Al ballottaggio i due professori che nella precedente tornata elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti: il professor Massimiliano Marianelli e il professor Daniele Porena, il primo docente di Storia della filosofia, il secondo di Diritto costituzionale e pubblico. La prima votazione si è conclusa con Marianelli che ha incassato 405,378 voti, 298,048 quelli totalizzati da Porena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La corsa per palazzo Murena. Ballottaggio Marianelli-Porena. Oggi alle urne: poi l’ermellino

In questa notizia si parla di: corsa - palazzo - murena - ballottaggio

Corsa per palazzo Murena. Ballottaggio, Gammaitoni appoggia Marianelli - Perugia si prepara a un nuovo capitolo nel mondo accademico: il professor Luca Gammaitoni ha deciso di sostenere la candidatura di Marianelli nel ballottaggio per il rettorato di Palazzo Murena.

La corsa per palazzo Murena. Ballottaggio Marianelli-Porena. Oggi alle urne: poi l’ermellino; Corsa per palazzo Murena. Ballottaggio, Gammaitoni appoggia Marianelli; Università di Perugia, elezioni rettore: accordo Marianelli-Gammaitoni per il ballottaggio.

Corsa per palazzo Murena. Ballottaggio, Gammaitoni appoggia Marianelli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Corsa a Palazzo Vecchio, renziani in solitaria e poi incognite a go-go - Reciproche convenienze fanno svanire l’ipotesi che, nella corsa per Palazzo Vecchio, il già ampio centrosinistra ... Segnala ilmanifesto.it