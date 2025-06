La corsa contro il tempo per salvare il Gran Premio d’Italia a Monza

MONZA – "Garantire il Gran premio d'Italia a Monza in maniera stabile e continuativa". È questo l'imperativo rilanciato con forza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ieri – a margine di un incontro in Assolombarda – ha ribadito l'urgenza di rinnovare la concessione dell'Autodromo, in scadenza nel 2028, per dare respiro a un progetto di lungo termine, che guardi addirittura al 2050. Un nodo da sciogliere attualmente è il contratto tra il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, presieduto dal sindaco Paolo Pilotto, e l'Automobile club d'Italia (Aci), che gestisce l'impianto attraverso Sias.

