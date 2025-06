La conta dei danni dopo l' ondata di pioggia e vento | diversi rami e alberi caduti nel Ravennate

Dopo l'ondata di pioggia e vento che ha colpito il Ravennate, i danni si sono fatti sentire con alberi e rami caduti in molte zone, creando alcune criticità. Le operazioni di messa in sicurezza sono già in corso per garantire la sicurezza della comunità. Mentre si lavora per ripristinare la normalità, è fondamentale restare vigili e rispettare le indicazioni delle autorità.

I temporali che da ieri pomeriggio hanno investito il Ravennate, hanno provocato alcune situazioni di criticità, già in fase di risoluzione, legate alla caduta di alberi e rami. In particolare in città si segnalano: la caduta di due aceri negundi in via Tommaso Gulli, uno dei quali sulla pista.

