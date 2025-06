La Commissione europea annuncia lo stop al gas russo entro il 2027

La Commissione europea accelera il suo percorso verso l’indipendenza energetica annunciando lo stop al gas russo entro il 2027. Con una strategia a tre fasi, mira a ridurre drasticamente le importazioni, lasciando spazio a nuove fonti e soluzioni sostenibili. Questa decisione rappresenta un passo cruciale per l’Europa, ma anche sfide e questioni da affrontare, soprattutto per i Paesi senza accesso al mare come Ungheria e Slovacchia. Quali saranno gli impatti di questa transizione?

La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. E' prevista inoltre una deroga per i Paesi senza accesso al mare - come Ungheria e Slovacchia - che potranno continuare a importare gas russo fino a fine 2027.

In Germania è corsa ai bunker: “Pronti a difendersi da un possibile attacco russo entro quattro anni” - In un clima di crescente tensione internazionale, la Germania si mobilita con rapidità, ampliando la rete di bunker e rifugi per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

EUROPA: NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA, svalutandone il petrolio. PUTIN capisce solo le "maniere forti" secondo la von der Leyen. La Commissione europea propone di "abbassare il tetto al prezzo del petrolio russo", portandolo da 60 a 45 dollari al barile. Vai su Facebook

L’UE PROPONE IL DIVIETO DI NUOVI CONTRATTI PER IL GAS RUSSO USANDO LA LEGGE COMMERCIALE (Financial Times, Alice Hancock, Henry Foy, Raphael Minder, 16 giugno 2025, 14:48 CEST) L’Unione Europea sta pianificando di vietare nuovi co Vai su X

