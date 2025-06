La Cnn smentisce Benjamin Netanyahu | L’Iran non sta costruendo la bomba atomica

La tensione nel Medio Oriente si infittisce tra accuse e smentite sulle reali intenzioni nucleari dell'Iran. Mentre Israele mantiene alta la guardia, la CNN smonta le recenti affermazioni su un possibile progressivo sviluppo di armi atomiche iraniane, affermando che attualmente il paese non sta costruendo bombe. Ma se dovesse decidere di farlo, ci vorrebbero almeno tre anni per arrivarci. Un’analisi che apre nuovi scenari di pace e confronti internazionali.

Mentre il Medio Oriente resta in bilico tra guerra aperta e fragile equilibrio, emergono importanti divergenze tra le valutazioni dell'intelligence statunitense e le accuse israeliane sul programma nucleare iraniano. Secondo quanto riportato dalla CNN in un'inchiesta pubblicata oggi, 17 giugno, l'Iran non starebbe attualmente perseguendo attivamente la costruzione di un'arma nucleare. E anche qualora decidesse di farlo, ci vorrebbero almeno tre anni per completare un ordigno funzionante. Una ricostruzione che smentisce in modo diretto quanto sostenuto in questi giorni dal governo israeliano, secondo cui Teheran starebbe segretamente accelerando i lavori per la militarizzazione del proprio programma nucleare.