La città più vivibile del mondo è ancora europea ma non è più Vienna | la classifica 2025

Scopri quale città si conferma come la più vivibile al mondo nel 2025. Secondo la classifica dell’Economist Intelligence Unit, tra 173 metropoli europee e globali, emerge un quadro affascinante di qualità della vita, assistenza sanitaria, istruzione e sostenibilità. Vuoi sapere quale città ha conquistato il primo posto e cosa la distingue? Continua a leggere e scopri quali sono i segreti per una vita ideale in un contesto urbano.

La classifica dell'Economist Intelligence Unit (EIU) include 173 città ordinate in base a: assistenza sanitaria, istruzione, stabilità, infrastrutture, ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ecco quali sono le città più felici del mondo: la classifica - Roma, 16 maggio 2025 - Quali sono le città più felici del mondo? L'annuale Happy City Index, promosso dall'Institute for the Quality of Life di Londra, valuta fattori come buona amministrazione, economia vibrante, aria pulita e spazi verdi.

È #Gorizia la città dove i giovani vivono meglio. E non è la prima volta che succede. A dirlo sono i dati pubblicati dal Sole24ore nella nota classifica sulla “Qualità della vita per generazioni”. L’edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore è stata pre Vai su Facebook

