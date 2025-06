La Cina accusa Trump | Getta benzina sul fuoco

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ulteriormente, con la Cina che addossa a Donald Trump la responsabilità di aver aggravato la crisi. L’ex presidente americano, invitando i cittadini di Teheran ad evacuare, ha acceso un fuoco che rischia di coinvolgere l’intera regione. La diplomazia globale osserva attentamente gli sviluppi, mentre le parole di Pechino echeggiano come un avvertimento: in un'epoca di conflitti complessi, le azioni hanno conseguenze profonde.

La Cina ha accusato Donald Trump di ''gettare benzina sul fuoco'' del conflitto tra Iran e Israele, riferendosi all'appello del presidente americano ai cittadini di Teheran di ''evacuare immediatamente''. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nel corso di una conferenza. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Cina accusa Trump: "Getta benzina sul fuoco"

