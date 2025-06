La Cina accusa Trump di gettare benzina sulla guerra Iran-Israele

In un clima già teso tra Iran e Israele, le accuse di Pechino a Donald Trump di "gettare benzina sul fuoco" rischiano di complicare ulteriormente la situazione. La recente avvertenza del presidente statunitense ai residenti di Teheran di evacuare la capitale ha acceso gli animi, mentre la Cina invita ad affrontare la crisi con responsabilità. Ma quali saranno le ripercussioni di queste parole nel fragile equilibrio geopolitico? Il futuro si gioca proprio su questo delicato filo.

Pechino, 17 giu. (askanews) - La Cina ha accusato Donald Trump di "gettare benzina" sull'escalation tra Iran e Israele, dopo che il presidente statunitense ha avvertito i residenti di Teheran di "evacuare immediatamente" la capitale iraniana. "Alimentare il fuoco, versare benzina, fare minacce e aumentare la pressione non aiuterà a promuovere la de-escalation della situazione, ma non farà altro che intensificare e ampliare il conflitto", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Trump durante la consueta conferenza stampa a Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina accusa Trump di "gettare benzina" sulla guerra Iran-Israele

In questa notizia si parla di: trump - benzina - cina - gettare

“La delusione più grande della mia vita? L’elezione di Trump. Ha trasformato l’immigrazione in benzina politica”: Michael Douglas all’attacco – IL VIDEO - La recente elezione di Donald Trump ha segnato profondamente la scena politica e sociale, trasformando l’immigrazione in uno strumento di battaglia ideologica.

"La minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente. Speriamo di no, ma potrebbe certamente esserlo", ha aggiunto Vai su Facebook

La Cina accusa Trump di “gettare benzina” sulla guerra Iran-Israele; Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Israele, esplosioni nel centro di Tel Aviv e a Gerusalemme. Trump: Tutti dovrebbero lasciare Teheran; Israele - Iran, le news. Media: “Colpito il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv”.

Iran: Cina, Trump getta benzina sul fuoco - La Cina accusa il presidente Usa, Donald Trump, di gettare benzina sul fuoco nell'ambito della guerra fra Israele e Iran. msn.com scrive

Israele-Iran, Trump contro Macron: "Sbaglia, non torno a Washington per cessate il fuoco" - "Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco ... Come scrive msn.com