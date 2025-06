La Cassazione e le molestie di 30 secondi | Sono comunque violenze

La Cassazione sancisce che anche le molestie di 30 secondi sono violenze, ribaltando una sentenza precedente. Un caso emblematico riguarda l’ex sindacalista Raffaele Meola, accusato di abusi nei confronti della hostess Barbara D’Astolto all’aeroporto di Malpensa. La nuova decisione apre la porta a un processo più giusto e approfondito, sottolineando come ogni forma di molestia, anche breve, meriti attenzione e giustizia. È un passo importante nella lotta contro le violenze di genere.

La Cassazione ribalta la sentenza sui 30 secondi. E fa celebrare un nuovo processo per violenza sessuale nei confronti dell’ex sindacalista della Cisl Raffaele Meola. L’addetto all’aeroporto di Malpensa è accusato di abusi nei confronti della hostess Barbara D’Astolto. È stato assolto in primo e secondo grado. Perché secondo i giudici la vittima difesa dall’avvocata Teresa Manente di “Differenza donna” «in 30 secondi» — tanto era durata l’aggressione — avrebbe potuto opporsi a quelle molestie. 30 secondi di molestie. Secondo il Palazzaccio le motivazioni delle due sentenze vanno annullate. Perché «il ritardo nella reazione della vittima nella manifestazione del dissenso, è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale». 🔗 Leggi su Open.online

