La carica di oltre 100 strumentisti e cantori al Lavello

determinazione e la passione di oltre 100 artisti, pronti a trasportare il pubblico indietro nel tempo attraverso musica, canto e narrazione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante e riflessiva, in un contesto storico suggestivo. Non mancate: un evento da non perdere per riscoprire le storie che hanno formato il nostro passato e rafforzare il senso di comunità .

Domenica 22 giugno alle 21 il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte offrirĂ lo scenario di un evento di grande impatto visivo ed emozionale a ingresso libero, che coinvolgerĂ oltre 100 esecutori. Intitolato Storie e canti della Grande Guerra, lo spettacolo vede impegnate la.

