La carica dei 6.753 studenti Maturità è tutto pronto I prof | Calma e personalità

Settimana più attesa dell’ultimo anno scolastico, la maturità si prepara a coinvolgere oltre 6.700 studenti lombardi. Con un’organizzazione impeccabile e docenti pronti a supportare ogni aspirante diplomato, tutto è pronto per affrontare questa sfida cruciale. Dalla prima prova di italiano alle prove di indirizzo, i giovani protagonisti sono determinati a dare il massimo in un percorso ricco di emozioni e aspettative. La loro forza? La passione, la disciplina e il sogno di un futuro brillante.

Da domani 6.494 studenti brianzoli saranno protagonisti della maturità: si parte con la prova di italiano, giovedì tocca al test di indirizzo. Agli oltre seimila ragazzi che hanno frequentato la scuola, si aggiungono 259 privatisti, per un totale di 6.753 studenti: l’8,7% dei 77.022 lombardi. Gli esami sono suddivisi in 90 sedi con 159 commissioni composte da 7 membri (3 rappresentanti interni, 3 esterni, più il presidente), perciò solo per la provincia brianzola è in pista un esercito di 1.113 insegnanti. Il ministro Valditara, in una nota ufficiale, ha specificato che l’insufficienza che porta alla non-ammissione riguarda solo il voto in condotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it