La carezza di Collina a Lorenzo Telefonata del capo degli arbitri al fischietto aggredito

In un gesto di sincero supporto e solidarietà, il mondo del calcio si stringe intorno a Lorenzo Petrelli, vittima di un’aggressione durante una partita. Pierluigi Collina, il capo degli arbitri mondiale, ha telefonato personalmente a Lorenzo, dimostrando quanto la comunità arbitrale tenga alla tutela dei propri membri. Un segnale di unità che rafforza il valore dello spirito sportivo e del rispetto reciproco, proprio in momenti come questi.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Anche il capo mondiale degli arbitri Pierluigi Collina ha voluto essere vicino a Lorenzo Petrelli. “L’ha chiamato nei giorni scorsi per esprimergli la sua solidarietà. Colgo l’occasione per ringraziare tutta l’Aia. Dal presidente nazionale fino ovviamente alla sezione di Arezzo. Sono stati tutti quanti molto vicini a Lorenzo. Gli hanno telefonato anche molti arbitri di serie A come Chiffi, Guida, Orsato”. Simone Petrelli, il padre di Lorenzo, il 18enne arbitro brutalmente aggredito in occasione del memorial di calcio “Mirco Poggini” esprime la sua profonda gratitudine per la solidarietà che il mondo dei fischietti ha espresso in maniera concreta nei confronti di suo figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La carezza di Collina a Lorenzo. Telefonata del capo degli arbitri al fischietto aggredito

