La cantante ha conquistato il pubblico con un look d' altri tempi e un abito Prada color amaranto

Elodie ha saputo catturare l’attenzione con un look da vera diva d’altri tempi, un abito Prada amaranto che trasporta in un’atmosfera quasi onirica. La notte romana dei Nastri d’Argento 2025 si è tinta di eleganza e charme grazie alla sua presenza scenica sofisticata ma mai eccessiva. La sua interpretazione in "Fuori" di Mario Martone, premiata come Miglior Attrice Non Protagonista, sottolinea come stile e talento possano creare magia sul palcoscenico.

U n'attrice d'altri tempi, teatrale e scenografica, ma non eccessiva. Anzi misurata e attenta al dettaglio che conta. Così il look di Elodie ha incantato la notte romana dei Nastri d'Argento 2025. Indossando un abito Prada color amaranto che ha condotto tutti in un'atmosfera quasi onirica. La cantante è stata premiata come Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione in Fuori di Mario Martone, film presentato in Concorso al Festival di Cannes. Un risultato importante per l'artista, che ha dimostrato di saper affascinare le platee non sono con la sua voce ma anche con la sua naturalezza davanti alla macchina da presa.

