La Calabria onora Angelo Dundee l’uomo che fece grande Cassius Clay e Ray Sugar Leonard

La Calabria rende omaggio a Angelo Dundee, l’allenatore che ha plasmato leggende come Cassius Clay e Ray Leonard. Pochi calabresi conoscono la sua storia, ma il suo nome rimane indelebile nel mondo del pugilato. Originario di Roggiano Gravina, Dundee ha portato la sua passione e competenza al massimo livello, lasciando un’impronta indelebile nello sport. La sua memoria vive nel cuore della sua terra, un patrimonio di orgoglio e ispirazione per tutti.

Forse sono pochi i calabresi che sanno chi sia Angelo Dundee. Che calabrese lo era, eccome, e che è stata una leggenda del pugilato. Lo storico allenatore di Cassius Clay è stato ricordato nel suo paese di origine, Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, alla presenza del figlio, Jim. Angelo Dundee, da Mouhamad Alì a Ray Sugar Leonard. Angelo Mirena, più noto come Angelo Dundee, nacque a Filadelfia il 30 agosto del 1921 da Filomena Cianelli, madre di sette figli, e Angelo Merenda, operaio nelle costruzioni delle ferrovie, oriundi italiani provenienti da Roggiano Gravina (in provincia di Cosenza).