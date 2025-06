La bomba strabica

La questione nucleare in Medio Oriente si configura come una vera e propria bomba strabica, dove doppie misure e ingiustizie sembrano dominare il panorama internazionale. Mentre Pakistan e India godono del loro arsenale, l’Iran viene strettamente ostacolato, e Israele, con le sue armi nucleari non dichiarate, rimane un'ombra che incombe sulla stabilità regionale. È il momento di affrontare questa contraddizione e chiedersi: a chi davvero giova questa doppia moralità ?

Premesso che sono contrario alla diffusione dell'atomica, chiedo: ma perchĂŠ Pakistan e India possono avere la bomba e l'Iran no? E lo stesso Israele non ha l'atomica? Dino Carusei via email Gentile lettore, siamo in un mondo allucinante. Uno Stato fuorilegge, Israele, che possiede l'atomica senza dichiararla da 60 anni, non vuole che un altro si doti di atomica. L'Occidente, invece di mandare ispezioni dell'Aiea allo Stato gangster e imporgli sanzioni, che fa? Lo difende e culla impudicamente la pretesa che "L'Iran non può possedere l'atomica". E Israele può? In nome di che? Non basta: Israele aggredisce e l'Iran si difende, ma il secondo è additato come il minaccioso aggressore e Israele "deve difendersi".