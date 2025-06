La bomba che non c’è | trent’anni di allarmi israeliani sull’Iran

Una lunga serie di allarmi e previsioni che, nonostante le tensioni e le manovre diplomatiche, sembrano sempre sfuggire alla realtà. La minaccia nucleare iraniana, un tema ricorrente nella storia del Medio Oriente, si ripropone ciclicamente, alimentando paure e sospetti infondati. Ma quanto sono affidabili queste previsioni? La vera domanda è: la bomba iraniana è davvero dietro l’angolo o si tratta di una strategia di pressione?

Nel 1992, Shimon Peres dichiarava alla televisione francese che l'Iran avrebbe avuto la bomba atomica «entro il 1999». Benjamin Netanyahu, appena un anno dopo, rincarava la dose: « Teheran svilupperà la sua prima bomba nucleare entro il 1999». Era l'inizio di una narrazione destinata a diventare ciclica. Ogni governo israeliano, da allora, ha continuato ad annunciare che la Repubblica Islamica era a un passo dall'atomica. E ogni volta quella soglia non è mai stata raggiunta. La svolta arriva nei primi anni '90, dopo la Guerra del Golfo e il crollo dell'U. Israele, privo di un nemico convenzionale immediato, riorienta la propria dottrina di sicurezza e individua nell'Iran l'avversario strategico da opporre al proprio isolamento regionale.

