La battaglia continua Niente voto sull' immunità per Salis al parlamento UE

La battaglia sull'immunità di Salis al Parlamento UE è ancora in corso, con la seduta di voto che non è stata ancora calendarizzata. La possibilità che il voto venga rimandato a settembre, all'apertura dei lavori, tiene tutti col fiato sospeso. Resta da vedere come evolverà questa delicata questione e quali conseguenze avrà sul futuro politico del deputato.

La seduta sul voto dell'immunità non è stata ancora calendarizzata: il rischio è che slitti a settembre, alla riapertura dei lavori del parlamento.

Ilaria Salis, verso il voto sull’immunità parlamentare il 24 giugno. “Sarebbe persecuzione spietata” - Il 24 giugno si avvicina, e con esso la decisione cruciale sulla richiesta ungherese di immunità parlamentare.

Apprendo che il voto in Parlamento europeo sulla richiesta di revoca della mia immunità è stato rinviato. Grazie di cuore a tutte e tutti per i tanti messaggi di solidarietà e sostegno.

#Salvini: “Prioritario che l’Iran non abbia armi nucleari, è una battaglia di civiltà” Vai su Facebook

